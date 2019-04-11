В столице стали совершать меньше преступлений – ГУВД Ташкента

ГУВД столицы отчиталось о состоянии преступности в городе по итогам первого квартала этого года.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. На территории Ташкента за первый квартал 2019 года зарегистрировали в среднем на 35% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 40%, количество грабежей — на 47,3%, краж — на 46,2%, случаев мошенничества стало меньше на 38,9%, а хулиганства — на 30,5%.

Ранее начальник Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД страны, подполковник Жамшид Султанов сообщил, что количество заключенных в исправительных учреждениях Узбекистана в 2018 году снизилось на 10% по сравнению с 2017 годом.

По его словам, пока на каждые 100 тысяч жителей Узбекистана в среднем приходится 140 заключенных. Султанов считает, что уменьшение числа заключенных связано со снижением общего уровня преступности в стране.