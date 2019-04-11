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Акция Тотальный диктант

Sputnik Узбекистан стал инфопартнером "Тотального диктанта" в Нукусе

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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В 2019 году во всемирной образовательной акции примут участие около 200 тысяч человек в десятках странах мира. Всего организовано почти 2,6 тысяч площадок. В Узбекистане диктант можно будет написать в Ташкенте, Намангане и Нукусе.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Впервые в акции "Тотальный диктант" примут участие жители республики Каракалпакстан. В Нукусе будет организовано пять площадок для всех желающих. Sputnik Узбекистан выступает в качестве инфопартнера мероприятия.

Акция состоится в субботу, 13 апреля в 13:00 по местному времени (11.00 по Москве) сразу на пяти зарегистрированных площадках. В Нукусском филиале Ташкентского Университета Информационных Технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий текст диктанта будет читать шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский. Автор текста для диктанта в этом году российский писатель и литературный критик Павел Басинский.

Кроме того, проверить себя на знание русского языка можно будет в здании Русского культурного центра и Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза. Еще две закрытые площадки организованы в Ходжелийском детском доме и в Государственной школе-интернате имени Ибрагима Юсупова.

Акция Тотальный диктант в Москве
© Sputnik / Владимир Астапкович
Каракалпакстанцы проверят свою грамотность – где пройдет Тотальный диктант
Принять участие в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Лучшие будут награждены дипломами, а все участники получат сертификаты.

Акция "Тотальный диктант" проводится с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. В одно и то же время (с поправкой на часовые пояса). Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры.

В Узбекистане "Тотальный диктант" впервые прошел в 2018 году и вызвал живой интерес у жителей страны, после чего географию акции решено было расширить.

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Теги:
русский язык, Нукус, Узбекистан, Тотальный диктант



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