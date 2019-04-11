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Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов

Арипов поручил снизить цены на дома в Сергелийском районе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В течение месяца специальная комиссия изучит ценовую политику застройщика.

ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В здании Сергелийского районного хокимията премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипова 11 апреля встретился с местными жителями. Об этом пишет Telegram-канал Imtiyozli uy.

В ходе беседы Абдулла Арипов выслушал узбекистанцев. Премьер-министр поручил соответствующим ведомствам пересмотреть текущие цены на жилье и максимально снизить их.

В течение месяца специальная комиссия изучит все материалы, включая ценовую политику застройщика, и подготовит отчет.

Напомним, накануне жители Сергелийского района пожаловались на увеличение стоимости "доступного" жилья. Ситуацию держит на контроле хокимият Ташкента.

Теги:
Абдулла Арипов, стройка, Ташкент, Узбекистан



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