Арипов поручил снизить цены на дома в Сергелийском районе

ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В здании Сергелийского районного хокимията премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипова 11 апреля встретился с местными жителями. Об этом пишет Telegram-канал Imtiyozli uy.

В ходе беседы Абдулла Арипов выслушал узбекистанцев. Премьер-министр поручил соответствующим ведомствам пересмотреть текущие цены на жилье и максимально снизить их.

В течение месяца специальная комиссия изучит все материалы, включая ценовую политику застройщика, и подготовит отчет.

Напомним, накануне жители Сергелийского района пожаловались на увеличение стоимости "доступного" жилья. Ситуацию держит на контроле хокимият Ташкента.