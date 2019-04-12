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Генпрокуратура поможет родителям трудных детей – какие меры примет ведомство

© CC0
Общество
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Семьи, в которых вспыхивают конфликты из-за недопонимания между родителями и детьми, больше не одиноки – специалисты подготовили брошюры, в которых люди могут найти ответ на наиболее часто возникающие вопросы на эту тему.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана совместно с Республиканской межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних подготовила для родителей наглядные памятки по воспитанию детей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Фото: Генпрокуратура Узбекистана
Памятка для родителей

"Если вы испытываете трудности в воспитании, общении и взаимодействии с вашим ребенком, вы можете обратиться к специалистам Республиканского центра социальной адаптации детей", - говорится в сообщении.

© Фото: Генпрокуратура Узбекистана
Памятка для родителей трудных детей

Далее приведены телефоны, по которым граждане могут обратиться за помощью:
г. Ташкент - 71-281-50-18
г. Фергана - 73-244-54-71
г. Самарканд - 66-233-69-09.

Теги:
Дети, Генпрокуратура Узбекистана, Узбекистан



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