В Узбекистане вовсю осваивают телемедицину

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В Узбекистане начали осваивать телемедицину: национальной палатой инновационного здравоохранения Республики Узбекистан под руководством председателя Равшана Изамова совместно с партнерами из Индии организован ряд сеансов телемедицины в регионах страны, сообщает "Даракчи".

Сеансы телемедицины были организованы в Джизаке с участием хокима Джизакской области Эргаша Солиева и городе Термезе, где принял участие заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов.

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В ходе проведения теледиагностики были организованы обследования нескольких пациентов, результаты которых в онлайн-режиме направлялись к специалистам, находящимся в Индии. На основе полученных данных обследования врачами ставился диагноз и назначалось лечение.

"Онлайновая процедура теледиагностики позволит гражданам Узбекистана, не покидая пределы страны, получать необходимую консультацию от лучших зарубежных экспертов. Это позволит пациентам экономить время, средства, а также не обременять человека, который нуждается в лечении, поездкой, требующей к тому же затраты немалых физических сил", - рассказал председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Равшан Изамов.

Как показал этот опыт, применение метода телемедицины с привлечением профессионалов высокого класса не только позволяет врачам обследовать и лечить большее количество пациентов, но и вызывает очень позитивный отклик у тех, кто обратился за помощью.

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Принявшие участие в данных сеансах пациенты выразили положительные отзывы о преимуществах онлайн-теледиагностики.

Развитие в Узбекистане телемедицины также позволит расширить возможности медицинского туризма в республику, привлекая граждан соседних государств, таких, к примеру, как Туркменистан, Афганистан, Кыргызстан.