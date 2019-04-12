Четыре района Ташкента на сутки останутся без холодной воды

Вода будет временно отключена в связи с проведением ремонтно-производственных работ и переходом на летний режим работы.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Жителям Юнусабадского, Мирзо-Улугбегского, Алмазарского и Шайхантахурского районов Ташкента предстоит провести сутки без воды, она будет отключена с 09:00 часов 15 апреля до 09:00 часов 16 апреля.

Как сообщили в пресс-службе хокимията столицы, причина временного отключения — проведение ремонтно-производственных работ и переход на летний режим работы.

Итак, воды временно не будет:

В Юнусабадском районе: ул. Лайлакобад, ул. Мажида Баходырова, ул. Гиргир тепа, ул. Инжообад, ул. Фирдавси, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезд ул. Фирдавси, 5-й проезд Курган, ул. Т. Алимова, ул. Шивли, ул. Козитарнов, 2-й проезд ул. Козитарнов, ул. Курган, ул. Мингурик.

В Мирзо-Улугбекском районе: ул. Аккурганская от МКАД до ул. Мустакиллик, ул. Осиё от ул. Аккурганской до ул. К.Ниязова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й проезды ул. Аккурган, ул. Геологическая, ул. Бешогайнилар.

В Алмазарском районе: махалля "Чустий", махалля "А. Навои", махалля "Чигатой Дарвоза", махалля "Куштут", махалля "Гузарбоши", махалля "Эски Шахар", массив Б-3.

В Шайхантахурском районе: махалля "Богкуча", махалля "Хувайдо", махалля "Илгор", махалля "Гулобод".