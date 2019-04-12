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Строители во время отделочных работ

Жительница Рязани сделала фиктивную прописку мигранту за ремонт в квартире

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Женщине пришлось поплатиться штрафом в сто тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Жительница Рязани сделала фиктивную прописку гражданину Узбекистана за ремонт в квартире. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Не имея намерений предоставить иностранцу жилье, но желая получить бесплатный ремонт в квартире, рязанка из корыстных побуждений реализовала преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет указанного иностранного гражданина по месту своего жительства", - уточняется в сообщении.

В результате женщине пришлось поплатиться штрафом в сто тысяч рублей.

Ранее суд в Перми оштрафовал на 65 тысяч рублей местную жительницу, которая в течение полутора лет фиктивно прописала на своей жилплощади 72 граждан Узбекистана и Таджикистана.

Теги:
Рязань, Нелегальные мигранты, Россия



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