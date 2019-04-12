Минобороны, СГБ и таможенники выяснили, где работают лучшие служебные собаки

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В кинологическом центре Государственного таможенного комитета впервые прошла Национальная межведомственная выставка "Служебная собака-2019", передает пресс-служба таможенного комитета.

В выставке участвовали 38 служебных собак пограничных войск СГБ, Министерства обороны, бригады специальных операций "Бургут", Министерства внутренних дел и Национального кинологического центра ГТК.

© Sputnik / Николай Хижняк Узбекские кинологи обучили таджикистанцев психологии служебных собак

Четвероногие были разных пород: немецкие овчарки, малинуа, лабрадоры-ретриверы и восточно-европейские овчарки.

Животных вызывали в ринг по породам. Из пород жюри выбрало самых лучших и наградило их первым и вторыми местами. Лучший хвостатый участник в породе шел на большой ринг победителей и из лучших представителей пород были определены победители выставки "Служебная собака- 2019".

Оценивались служебные собаки международным судьей, экспертом Кинологической федерации Республики Узбекистан Шиповаловой Любовью, которая вынесла свой вердикт на основании действующего стандарта пород.