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Географию включат в программу Олимпиады курсантов – Узбекистан не против

МО РФ
Общество
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил включить географию в программу Международной олимпиады курсантов стран СНГ. Инициативу поддержали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистана и Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В 2020 году география будет включена в программу состязаний Международной олимпиады курсантов военно-учебных заведений СНГ. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Предлагается с 2020 года проводить олимпиаду с участием воспитанников государств Содружества, включив в её задания вопросы по географии государств СНГ. При этом фонд заданий формировать из вопросов, которые предложат все государства СНГ, участвующие в состязаниях", - процитировал предложение министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Горемыкин на заседании Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны СНГ, которое прошло в Минске.

Узбекские курсанты
Фото: Министерство обороны Узбекистана
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Олимпиада по географии позволит повысить мотивацию курсантов на изучение стран СНГ, их географических особенностей и национальной культуры.

Инициативу поддержали Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистана и Узбекистан, представители которых присутствовали на заседании.

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На данный момент международная олимпиада курсантов включает в себя пять дисциплин - математику, информатику, иностранный язык, военную историю и военно-прикладное мастерство.

Кроме того, Виктор Горемыкин пригласил государства Содружества принять участие в Лиге Кадетского спорта. Соревнования будут проводиться по аналогии с современными олимпийскими играми и универсиадами. О создании Лиги кадетского спорта министр обороны РФ объявил в начале марта этого года.




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