14:46 14 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Крутое железо и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет

Крутое "железо" и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет

© Афиша.уз
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0

Посетители с любопытством разглядывали навороченные модели байков, просили сфотографироваться и восхищались зашкаливающей крутостью.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В Ташкенте, в парке Anhor Lokomotiv вчера собралось больше сотни мотоциклистов, а также молодежь, которая пришла посмотреть на брутальных мототуристов, сообщает "Афиша.уз".

В центральной части парка вокруг фонтана собралась целая толпа, которая подпевала знакомые до боли хиты в исполнении группы "ПК". Все с любопытством разглядывали навороченные модели байков, просили сфотографироваться и восхищались зашкаливающей крутостью.

"Сегодня у нас проходит уже 15 слет мототуристов Узбекистана. Подобное мероприятие проводится два раза в год: открытие сезона – весной и закрытие – осенью. В Узбекистане погода самая благоприятная для мототуристов, сезон практически не закрывается. Эта добрая традиция позволяет устроить праздник, собрать друзей. На мероприятие мы обязательно приглашаем детей из домов "Мехрибонлик", – рассказал Михаил Федорахин, он же Мишель – президент клуба Steel Scorpions.

По его словам, с каждым годом Ташкент становится более культурным и цивилизованным городом.

Крутое железо и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет
© Афиша.уз
Крутое "железо" и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет

"Основная задача нашей организации – развитие мототуризма в Узбекистане. К сожалению, по техническим причинам, не удалось заранее пригласить мототуристов из-за рубежа, поэтому в этом году мотоциклисты только из городов Узбекистана", - добавил он.

Крутое железо и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет
© Афиша.уз
Крутое "железо" и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет

В этом году на открытие сезона мотоциклисты не просто собрались на большую тусовку, а проехали с колонной по центру города: более 100 байкеров проехали в колонне "21 Ташкентский километр" по центру города. 

Теги:
байк-шоу, байкеры, Мотоциклетный спорт, Мотоциклы и мопеды, Мотоспорт, мотоклуб, мотоцикл, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
Дружба навек: как общаются поросята с ежиками - трогательное видео
Дружба навек: как общаются поросята с ежиками - трогательное видео
Зоопарк на орбите
Животные-космонавты: кто из зверей опередил Гагарина

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054