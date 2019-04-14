ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В Ташкенте, в парке Anhor Lokomotiv вчера собралось больше сотни мотоциклистов, а также молодежь, которая пришла посмотреть на брутальных мототуристов, сообщает "Афиша.уз".

В центральной части парка вокруг фонтана собралась целая толпа, которая подпевала знакомые до боли хиты в исполнении группы "ПК". Все с любопытством разглядывали навороченные модели байков, просили сфотографироваться и восхищались зашкаливающей крутостью.

"Сегодня у нас проходит уже 15 слет мототуристов Узбекистана. Подобное мероприятие проводится два раза в год: открытие сезона – весной и закрытие – осенью. В Узбекистане погода самая благоприятная для мототуристов, сезон практически не закрывается. Эта добрая традиция позволяет устроить праздник, собрать друзей. На мероприятие мы обязательно приглашаем детей из домов "Мехрибонлик", – рассказал Михаил Федорахин, он же Мишель – президент клуба Steel Scorpions.

По его словам, с каждым годом Ташкент становится более культурным и цивилизованным городом.

© Афиша.уз Крутое "железо" и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет

"Основная задача нашей организации – развитие мототуризма в Узбекистане. К сожалению, по техническим причинам, не удалось заранее пригласить мототуристов из-за рубежа, поэтому в этом году мотоциклисты только из городов Узбекистана", - добавил он.

© Афиша.уз Крутое "железо" и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет

В этом году на открытие сезона мотоциклисты не просто собрались на большую тусовку, а проехали с колонной по центру города: более 100 байкеров проехали в колонне "21 Ташкентский километр" по центру города.