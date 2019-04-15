В МВД разъяснили, почему освободили виновного в смерти Ибрагимова

Правоохранители прокомментировали, почему наказание в колонии для Туляганова заменили на исправительные работы.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Ислом Туляганов на основании определения суда по уголовным делам Навои освобожден из мест лишения свободы и в настоящее время отбывает наказание под надзором Службы пробации Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

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Туляганова в 2017 году признали виновным в умышленном нанесении Жасуру Ибрагимову тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. За это злоумышленник был приговорен к шести годам тюрьмы.

Как уточняет пресс-служба ведомства, Туляганов пробыл в колонии одну четверть срока. Остальную часть наказания суд города Навои заменил на исправительные работы с отчислением 20% из заработной платы в доход государства.

Отмечается, что суд принял во внимание, что в колонии Туляганов не нарушал режим и добросовестно относился к труду.