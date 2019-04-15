Ремонт и бытовая техника: результаты выездного приема граждан от ГУВД

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Сотрудники ГУВД помогли нуждающейся женщине в Яккасарайском районе, сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее, 27 марта начальник ГУВД г. Ташкента проводил очередной выездной прием граждан в данном районе.

Жительница махаллинского схода граждан "Конституция" пожаловалась, что на небольшую пенсию содержит дочь, оставшуюся инвалидом после ДТП, и троих внуков. Ферузе Эркиновне было обещано помочь с ремонтом квартиры и приобретением бытовой техники.

В минувшие выходные семья Ферузы Эркиновны вновь встречала сотрудников ГУВД столицы и УКД ОВД Яккасарайского района. Ей помогли отремонтировать квартиру, а также подарили холодильник и телевизор.

© ГУВД г. Ташкента. Женщине помогли отремонтировать квартиру, а также подарили холодильник и телевизор.

В феврале этого года, при помощи службы ГУВД Ташкента, молодая узбекистанка, оставшаяся одна с больным ребенком на руках, смогла встретиться с председателем Комитета женщин республики Танзилой Нарбаевой. Сотрудники обнаружили, когда она просила милостыню возле мечети.