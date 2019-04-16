Алмазарский район на сутки останется без холодной воды – список махаллей

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ряд домов в Алмазарском районе Ташкента останется на сутки без холодной воды.
Как сообщает пресс-служба столичной администрации, воды не будет с 9:00 17 апреля до 12:00 18 апреля.
"Отключение связано с проведением ремонтно-производственных работ ГУП "Сувсоз", - говорится в сообщении.
Временное отключение затронет махалли:
— "Хончарбог",
—"Карасарай",
— "Хасти имом",
— "Намуна",
- комплекс Хазрати Имам,
— улицу Мирпулатова,
— улицу Шимолий Олмазор,
— родильный комплекс №2,
Кроме того, с 17 апреля 23:00 до 18 апреля 5:00 2019 года подача холодной воды временно прекратится на территории махаллей:
—Мирзо Голиб,
— "Чигатой Октепа",
— "Университет",
— "Шифокорлар".