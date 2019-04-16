Алмазарский район на сутки останется без холодной воды – список махаллей

Власти предупреждают, что отключение носит временный характер и связано с ремонтными работами.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ряд домов в Алмазарском районе Ташкента останется на сутки без холодной воды.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, воды не будет с 9:00 17 апреля до 12:00 18 апреля.

"Отключение связано с проведением ремонтно-производственных работ ГУП "Сувсоз", - говорится в сообщении.

Временное отключение затронет махалли:

© Sputnik / Алексей Мальгавко В Ташкенте с 1 мая подорожает холодная вода

— "Хончарбог",

—"Карасарай",

— "Хасти имом",

— "Намуна",

- комплекс Хазрати Имам,

— улицу Мирпулатова,

— улицу Шимолий Олмазор,

— родильный комплекс №2,

Кроме того, с 17 апреля 23:00 до 18 апреля 5:00 2019 года подача холодной воды временно прекратится на территории махаллей:

—Мирзо Голиб,

— "Чигатой Октепа",

— "Университет",

— "Шифокорлар".