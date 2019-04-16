Прошедший в урочище Чимган хашар стал наглядным подтверждением правоты слов, ставших девизом аналогичной акции Hashar Week, проводимой в Ташкенте, – "Чисто не там, где убирают, а там где, не мусорят!".

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Экологическая акция "Мы за чистые горы" и субботник состоялись на выходных в районе горной зоны отдыха Чимган, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды на своей страничке в Facebook.

В течение двух дней неравнодушные к проблемам экологии жители Ташкента, откликнувшись на призыв о поддержке хашара, на трех автобусах с утра выезжали в Чимган для уборки местности.

© facebook Мы за чистые горы: в Чимгане прошел субботник

Только за первый день было собрано 1075 пакетов с мусором, которыми полностью заполнили мусоровоз объемом 12 кубических метров, до отказа был заполнен стационарный мусорный контейнер для раздельного сбора бытовых отходов.

© Facebook Мы за чистые горы: в Чимгане прошел субботник

Второй день был не менее результативным – урочище Чимган стало намного чище без этого мусора.

Прошедший в урочище Чимгана хашар стал наглядным подтверждением правоты слов, ставших девизом аналогичной акции Hashar Week, проводимой в Ташкенте, – "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!".

Напомним, мероприятие прошло по инициативе активистов ташкентского сообщества горнолыжников–фрирайдеров shiPOWnik.

© Facebook Мы за чистые горы: в Чимгане прошел субботник

Со стороны государственных, общественных и частных организаций проведение акции поддержали Госкомэкологии, компания "Махсустранс", Госкомтуризма, торговая марка Red Bull, ресторан CMI afterparty bar.