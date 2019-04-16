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Тепленькая пошла: проезжую часть и тротуары Ташкента может залить кипятком.

Тепленькая пошла: проезжую часть и тротуары Ташкента может залить кипятком

© RIA Novosti .
Общество
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ГУП "Тошиссиккуввати" предупредило граждан о проведении испытаний тепловых сетей на механическую прочность и плотность.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. На этой неделе в Ташкенте, без отключения подачи горячей воды, будут проводиться испытания, направленные на проверку устойчивости тепловых сетей, сообщает пресс-служба хокимията города Ташкента.

Работы пройдут с 18 по 26 апреля, в рамках подготовки инфраструктуры к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Хокимият предупреждает жителей, что в связи с повреждениями трубопровода тепловых сетей в столице могут произойти выбросы горячей воды на тротуары и проезжую часть города.

График отключения горячей воды в Ташкенте
© Sputnik /
График отключения горячей воды в Ташкенте

По этой причине со стороны водителей, пешеходов, а также людей, находящихся в зданиях, требуется бдительность по отношению к инфраструктуре горячего водоснабжения и центрального отопления.

О выявленных неисправностях советуют сообщать по телефону (71) 215-72-73.

Даты и адресный список зон действия теплоисточников вы можете узнать на сайте пресс-службы хокимията города Ташкента.

Теги:
горячая вода, отопление, инфраструра, профилактические работы, Хокимият Ташкента



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