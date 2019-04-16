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Новорожденный сын Бурака Озчивита будет жить в Ташкенте

Новорожденному сыну Бурака Озчивита выдали жилплощадь в Ташкенте

© Instagram
Общество
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Малышу были подарены апартаменты в новом жилом комплексе.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Недавно посетивший Ташкент Бурак Озчивит стал отцом. Его новорожденный сын Каран Озчивит получил в подарок неддвижимость в Узбекистане, сообщает портал Rusturkey.com со ссылкой на турецкие СМИ.

Сам актер является лицом одной из компании, которая занимается строительством жилья в Узбекистане. Именно эта кампания и сделала щедрый подарок сыну Бурака Озвивита. Он с радостью принял подарок и поблагодарил бизнесменов от имени новорожденного Карана.

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Напомним, что 13 апреля Супруга артиста Фахрие Эвджен 13апреля сегодня родила здорового мальчика весом 3,67 кг и ростом 52 см.

Еще 2 месяца назад, молодой звездный папа посетил Ташкент, где общался с бизнес-леди и моделями, осматривал достопримечательности, давал мастер-классы, а также поучаствовал в съемках рекламного ролика.

Теги:
Недвижимость, актер, Турция



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