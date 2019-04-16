Столицы Узбекистана и Беларуси станут побратимами

Товарооборот между Ташкентом и Беларусью по итогам 2018 года вырос до 86,5 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ташкент и Минск станут городами-побратимами, сообщили в пресс-службе столичного хокимията, делегация которого находится с визитом в Беларуси.

"В ходе визита идет закладка фундамента для будущего соглашения. В частности, подписаны договоры о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве столиц. В программу также вошло посещение ряда предприятий и учреждений, в числе которых Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, а также городской технопарк", – отметили в хокимияте.

Товарооборот между Ташкентом и Беларусью по итогам 2018 года вырос до 86,5 миллиона долларов. В Ташкенте на сегодняшний день работают 32 предприятия с белорусским капиталом, в числе которых совместные предприятия "Амкадор-Агротехмаш", "МАЗ-Ташкент", "Белфарм" и другие.

Ранее сообщалось, что узбекистанский город Риштан в Ферганской области и азербайджанский Исмоил стали городами-побратимами.