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Бурак Озчивит

Сын Бурака Озчивита остался без квартиры в Ташкенте: новость оказалась "уткой"

© Facebook
Общество
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Ранее сообщалось, что новорожденному сыну всемирно известного турецкого актера Бурака Озчивита подарили апартаменты в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Компания Bizning uylar опровергла сообщения о том, что новорожденный сын турецкого актера Бурака Озчивита Каран получил в подарок элитную недвижимость в центре столицы Узбекистана. Об этом сообщается на портале Qalampir.uz.

Известный актер Бурак Озчивит впервые стал отцом
© Facebook
После поездки в Ташкент известный актер Бурак Озчивит стал отцом
Турецкие СМИ передавали, что руководители девелоперской компании, лицом которой месяц назад стал Озчивит, решили поздравить актера с пополнением в семье. Отмечалось также, что шикарный подарок новоиспеченным родителям пришелся по душе и Бурак с радостью его принял. 

Тринадцатого апреля жена артиста Фахрие Эвджен родила мальчика весом 3,67 килограмма и ростом 52 сантиметра. 

Два месяца назад звезда сериалов "Великолепный век", "Королек — птичка певчая", "Черная любовь" посетил Ташкент, где встретился с многочисленными поклонницами, а также осмотрел достопримечательности, дал несколько мастер-классов и снялся в рекламном ролике.

Теги:
опровержение, квартира, Ташкент, актер



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