Сын Бурака Озчивита остался без квартиры в Ташкенте: новость оказалась "уткой"

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Компания Bizning uylar опровергла сообщения о том, что новорожденный сын турецкого актера Бурака Озчивита Каран получил в подарок элитную недвижимость в центре столицы Узбекистана. Об этом сообщается на портале Qalampir.uz.

Турецкие СМИ передавали, что руководители девелоперской компании, лицом которой месяц назад стал Озчивит, решили поздравить актера с пополнением в семье. Отмечалось также, что шикарный подарок новоиспеченным родителям пришелся по душе и Бурак с радостью его принял.

Тринадцатого апреля жена артиста Фахрие Эвджен родила мальчика весом 3,67 килограмма и ростом 52 сантиметра.

Два месяца назад звезда сериалов "Великолепный век", "Королек — птичка певчая", "Черная любовь" посетил Ташкент, где встретился с многочисленными поклонницами, а также осмотрел достопримечательности, дал несколько мастер-классов и снялся в рекламном ролике.