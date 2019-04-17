Стало известно, сколько кыргызстанцев сидят в тюрьмах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В тюрьмах Узбекистана отбывают наказание 19 граждан Кыргызстана, сообщил генеральный прокурор страны Откурбек Жамшитов, отчитываясь перед Жогорку Кенешем.
Ранее начальник Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД страны, подполковник Жамшид Султанов сообщил, что количество заключенных в исправительных учреждениях Узбекистана в 2018 году снизилось на 10% по сравнению с 2017 годом.
По его словам, пока на каждые 100 тысяч жителей Узбекистана в среднем приходится 140 заключенных. Султанов считает, что уменьшение числа заключенных связано со снижением общего уровня преступности в стране.