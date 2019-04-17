Стало известно, сколько кыргызстанцев сидят в тюрьмах Узбекистана

Всего в заключении за рубежом находятся 1 882 кыргызстанца, большая часть — в России.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В тюрьмах Узбекистана отбывают наказание 19 граждан Кыргызстана, сообщил генеральный прокурор страны Откурбек Жамшитов, отчитываясь перед Жогорку Кенешем.

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Как пишет Sputnik Кыргызстан , всего в заключении за рубежом находятся 1 882 кыргызстанца. По данным Жамшитова, в России отбывают наказание 1 354 кыргызстанца, в Казахстане — 212, в Таджикистане — 34, Узбекистане — 19, в Китае — 18, Германии — 14 и Турции — 8.

Ранее начальник Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД страны, подполковник Жамшид Султанов сообщил, что количество заключенных в исправительных учреждениях Узбекистана в 2018 году снизилось на 10% по сравнению с 2017 годом.

По его словам, пока на каждые 100 тысяч жителей Узбекистана в среднем приходится 140 заключенных. Султанов считает, что уменьшение числа заключенных связано со снижением общего уровня преступности в стране.