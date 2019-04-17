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Boeing 767 узбекских авиалиний

На базе военного аэропорта в Джизаке хотят построить новую воздушную гавань

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Замхокима Джизакской области раскрыл детали строительства нового аэропорта.

ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik, Мария Науменко. На базе военного аэропорта в Джизакской области хотят построить новую воздушную гавань. Об этом сообщил заместитель хокима региона Азим Ахмедходжаев корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Есть бывший военный аэропорт в Джизакской области, на базе которого мы хотим все это организовывать. Мы сейчас находимся в режиме правильных расчетов для того, чтобы понимать, какой аэропорт нам лучше: будет ли это просто воздушная гавань для бизнес-авиации либо поточный пассажирский полноценный аэропорт", - сказал Ахмедходжаев.

Он подчеркнул, что вопрос с аэропортом прояснится после того, как будет разработана полноценная стратегия развития туристического потенциала Джизакской области.

"В настоящее время у нас есть уже запрос от зарубежных инвесторов, которые хотят построить аэропорт. Но начать его возведение можно будет только после того, как мы поймем потребности и потенциал, сможем осознать, какая будет инфраструктура рядом", - уточнил замхокима.

В настоящее время в Джизаке нет действующего аэропорта. Самая ближайшая воздушная гавань расположена на расстоянии свыше 90 километров – в Самарканде.

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Теги:
аэропорт, Джизак, Ташкент, Узбекистан



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