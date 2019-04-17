Хокимият Ташкента выплатит 2,8 млрд сумов за изъятие земли у фабрики

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Столичный хокимият после вмешательства суда выплатит компенсацию за изъятие земли частной компании Universal Plast Montaj Engineering.
"На протяжении девяти месяцев компания Universal Plast Montaj Engineering совместно с Торгово-промышленной палатой неоднократно обращались с различными запросами в государственные и иные инстанции", — говорится в сообщении на сайте ТПП.
Ташкентский межрайонный экономический суд 20 марта вынес решение, в котором удовлетворил исковое требование взыскать с ответчика — хокимията Ташкента — сумму компенсации в 2,8 миллиарда сумов в связи с изъятием земельного участка для государственных и общественных нужд.