Хокимият Ташкента выплатит 2,8 млрд сумов за изъятие земли у фабрики

Земельный участок был изъят для государственных и общественных нужд.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Столичный хокимият после вмешательства суда выплатит компенсацию за изъятие земли частной компании Universal Plast Montaj Engineering.

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Ранее компания обратилась в Торгово-промышленную палату Узбекистана с просьбой помочь защитить законные права и интересы касательно частной собственности и сохранить здание фабрики Tumaris, которое пытались снести как незаконную постройку.

"На протяжении девяти месяцев компания Universal Plast Montaj Engineering совместно с Торгово-промышленной палатой неоднократно обращались с различными запросами в государственные и иные инстанции", — говорится в сообщении на сайте ТПП.

Ташкентский межрайонный экономический суд 20 марта вынес решение, в котором удовлетворил исковое требование взыскать с ответчика — хокимията Ташкента — сумму компенсации в 2,8 миллиарда сумов в связи с изъятием земельного участка для государственных и общественных нужд.