В роуминге — как дома: антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ

Снижение цен на связь в роуминге выгодно и потребителям, и операторам связи, уверен замруководителя антимонопольной службы России.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik, Тимур Селиванов. Принцип "в роуминге — как дома" применят к ценам на мобильную связь на всей территории СНГ, пообещал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин. Он выступил на заседании Комиссии по экономическим вопросам Экономсовета Исполкома СНГ.

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"Процесс над роумингом" стартовал еще в 2010 году — тогда антимонопольщики призвали к ответу операторов связи двух стран, России и Казахстана. По итогам тогдашних обсуждений цены на мобильную связь снизились от двух до восьми раз, в зависимости от типа услуг.

Тем не менее, по словам Голомолзина, пока проблема переплат за связь не решена окончательно:

"Потребители из наших стран при переезде внутри СНГ из одного государства в другое все еще переплачивают за услуги мобильной связи, иногда стоимость услуг возрастает в десятки раз. При этом в изменении ценовой политики должны быть заинтересованы и поставщики, и потребители услуг. Снижение цен означает рост трафика. А рост трафика — это сохранение и преумножение доходов для операторов связи и рост количества абонентов".

Еще один судебный прецедент на поле мобильной связи произошел в 2018 году в России. Тогда ФАС возбудило дело против двух ведущих российских мобильных операторов, добиваясь отмены роуминга внутри страны. В результате внутрироссийские цены на связь вне домашнего региона были снижены. Замруководителя ФАС отметил: опыт борьбы с оплатой роуминга в России пригодится всему СНГ.

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Уже собрана и функционирует Международная рабочая группа по вопросам цен на мобильную связь. В нее входят не только страны СНГ, но и дружественные государства-соседи. Вопрос о взаимной отмене роуминга на двусторонней основе обсуждают Беларусь и Россия. Голомолзин надеется, что справедливый роуминг в СНГ восторжествует, а операторы связи примут на вооружение принцип "в роуминге как дома" в ближайшие годы.

Данный доклад будет представлен на рассмотрение Экономсовета и Совета глав правительств СНГ.