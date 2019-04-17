Россиянам посоветовали провести майские праздники в Узбекистане

В начале мая погода в республике будет подходящей для экскурсий и прогулок.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд посоветовал россиянам отправиться на майские праздники в Узбекистан.

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"Если говорить о комфортной погоде для экскурсий и знакомства с другими странами, то я бы мог рекомендовать Среднюю Азию. В это время в Узбекистане дневная температура 26-27 градусов, а ночью — 12-16 градусов", — рассказал Вильфанд на пресс-конференции.

Кроме того, Вильфанд предложил отправиться в Калининград, Казань и на Алтай, где в это время по климату температурный фон 17-19 градусов днем и 8-10 — ночью, пишет РИА Новости.

По его словам, пляжная погода точно будет на Мальдивах, Багамах и в Юго-Восточной Азии — в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, на Багамских островах.

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Кроме того, в начале мая достаточно благоприятный климат в Японии. Еще комфортная нежаркая погода ожидается в Крыму и на черноморском побережье Кавказа.

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