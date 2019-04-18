Сегодня в Андижане откроется стадион "Соглом авлод": кто приедет на церемонию

Стадион "Соглом авлод" в Андижане сегодня примет первый после реконструкции матч.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов 18 апреля примет участие в открытии стадиона "Соглом авлод" в Андижане. После церемонии состоится матч пятого тура Coca-Cola Суперлиги между командами "Андижан" и "Насаф" (Карши).

"Начало церемонии открытия стадиона в 16:00, встреча "Андижан" — "Насаф" стартует в 17:00", — сообщили в пресс-службе НОК республики.

В ходе поездки Умид Ахмаджанов также оценит, как в Андижане развивается детский футбол. Он посетит региональную детско-юношескую академию футбола, расположенную в Шурбулаке.

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До этого Ахмаджанов побывал в Сурхандарье, где ознакомился с деятельностью региональной детско-юношеской футбольной академии и посмотрел матч четвертого тура Coca-Cola Суперлиги "Сурхан" – "Пахтакор".

Стадион "Соглом авлод" (в переводе — "Здоровое поколение") — домашняя арена футбольного клуба "Андижан", крупнейший по вместимости стадион в городе. Строительство объекта было завершено в 2006 году.

Ранее сообщалось, что известный узбекский футбольный арбитр Ахбор Имамходжаев выпустил книгу "Аср футболдаги асл кадрдонларим" ("Настоящие друзья в век футбола") об истории этого вида спорта в Узбекистане. Она вышла в свет при поддержке Национального олимпийского комитета и Ассоциации футбола республики.