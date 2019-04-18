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Еще одна организация сможет просить прописать сотрудников в Ташкенте

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Ранее перечень организаций, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, состоял из 81 пункта.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Перечень организаций, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, снова расширился.

Постановлением правительства в перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления внесена Академия государственного управления при президенте Узбекистана. 

Строительство жилого дома в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Число организаций, которые могут "прописать" сотрудника в Ташкенте, увеличено

Напомним, что раннее этот список состоял из 81 организации. В их числе, например, аппарат президента Узбекистана, палаты Олий Мажлиса, кабинет министров, Конституционный суд и Верховный суд, а также Генеральная прокуратура Узбекистана и другие организации. Перечень включает различные министерства, госкомитеты, хокимияты Ташкента и Ташкентской области, акционерные общества и т.д.

 




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