Еще одна организация сможет просить прописать сотрудников в Ташкенте

Ранее перечень организаций, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, состоял из 81 пункта.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Перечень организаций, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, снова расширился.

Постановлением правительства в перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления внесена Академия государственного управления при президенте Узбекистана.

Напомним, что раннее этот список состоял из 81 организации. В их числе, например, аппарат президента Узбекистана, палаты Олий Мажлиса, кабинет министров, Конституционный суд и Верховный суд, а также Генеральная прокуратура Узбекистана и другие организации. Перечень включает различные министерства, госкомитеты, хокимияты Ташкента и Ташкентской области, акционерные общества и т.д.