Швыдкой: о войне должны говорить не интерпретаторы, а историки-профессионалы

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik, Лев Рыжков. Организаторы IX Международного форума "Великая Победа, добытая единством", который откроется в Санкт-Петербурге 25 апреля, пообещали, что он будет не скучным и далеким от официоза.

Лейтмотивом Форума станет 75-летие снятия блокады Ленинграда. В диалоге примут участие делегаты из всех государств Содружества, стран Балтии, Грузии, ветераны блокады и их потомки, представители общественных организаций, участники поисковых движений, ученые, историки, политологи, представители творческой интеллигенции и СМИ.

© Sputnik / Vitaly Belousov Эстафета к 75-летию Победы вдоль границ стран СНГ пройдет без Украины

"Сегодня в осмыслении истории Второй мировой войны появляются новые точки зрения, которых не было прежде. Площадка, на которой встречаются историки новых стран, где они могут прояснить для себя подробности многих событий – это очень важное дело. Мы стараемся привлечь к работе профессионалов. Проблема в том, что сегодня осмыслением истории зачастую занимаются публицисты-интерпретаторы, а не профессионалы, которые действительно владеют полным объемом материала", - сказал на пресс-конференции сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой.

Швыдкой отметил, что работа форума должна быть максимально свободна от официоза и заорганизованности, чтобы заинтересовать, прежде всего, молодых людей.

"К сожалению, 75-летие Победы – это тот рубеж, который отделит от земного существования подавляющее большинство ветеранов, и они останутся только в нашей памяти. Мое поколение всегда гордилось, что мы дети победителей. Мы родились сразу после войны. Но и нам уже немало лет. Важно понять, что память о войне будут хранить люди, которые не воевали, которые даже не были детьми во время войны", - отметил Михаил Швыдкой.

Сейчас правительства некоторых постсоветских стран не поддерживают российскую трактовку исторических событий, отметил Швыдкой. А Россия никогда не согласится с героизацией нацистских пособников в странах Балтии и на Украине. Но разногласия официальных историографий не должны помешать установлению горизонтальных, общечеловеческих связей между странами.

"Мы постараемся, чтобы площадка форума стала не очередной трибуной для фейерверков и победных салютов, а тем местом, где люди могли бы встретиться, поговорить, почувствовать близость. Это площадка, где люди задумаются, какую модель будущего мы будем выстраивать, имея такое славное прошлое", - сказал Швыдкой.

Тот факт, что народы СССР, воевали вместе и вместе победили не может быть подвергнут никакому сомнению, добавил он.