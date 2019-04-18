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Выставка рационализаторских предложений военнослужащих

Военнослужащие в Фергане удивили своими изобретениями

Минобороны Узбекистана
Общество
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Выставка инновационных идей на полигоне "Фергана" прошла по пяти направлениям: боевая подготовка, боевое и техническое обеспечение, ракетно-артиллерийское вооружение, а также воспитательная и идеологическая работа.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. На полигоне "Фергана" прошла выставка рационализаторских, изобретательских и инновационных идей в военной сфере, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

За выставкой наблюдало командование военного округа, ученики ферганской "Темурбеклар мактаби", студенты военной кафедры Ферганского государственного университета и представители ОСО "Ватанпарвар".

Выставка инновационных идей прошла по пяти направлениям: боевая подготовка, боевое и техническое обеспечение, ракетно-артиллерийское вооружение, а также воспитательная и идеологическая работа.

Выставка рационализаторских предложений военнослужащих
Минобороны Узбекистана
Выставка рационализаторских предложений военнослужащих

Среди более 90 рационализаторских идей были современные приспособления, которые могут усовершенствовать тактио-технические характеристики военной техники и вооружения, облегчить проведение занятий по боевой и духовно-просветительской подготовке.

Много внимания привлекло изобретение младшего сержанта Матхалилова, который разработал приспособление для подъема полигонных мишеней при неблагоприятных погодных условиях.

Многих заинтересовал макет устройства симуляции огневой подготовки, представленный лейтенантом Хамидуллаевым и система тушения возгорания на внешней поверхности БТР-70, продемонстрированная рядовым по контракту Амировым. С помощью этой системы можно не выходя из техники потушить пожар.

Выставка рационализаторских предложений военнослужащих
Минобороны Узбекистана
Выставка рационализаторских предложений военнослужащих

Среди представленных новинок был также автономный комплекс проведения мероприятий по морально-психологическому обеспечению на базе автомобиля, разработанный майором Очиловым.

Авторы лучших рационализаторских работ по пяти направлениям примут участие в следующем этапе выставки. Их также поощрило командование Восточного военного округа.




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