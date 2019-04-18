Военнослужащие в Фергане удивили своими изобретениями

Выставка инновационных идей на полигоне "Фергана" прошла по пяти направлениям: боевая подготовка, боевое и техническое обеспечение, ракетно-артиллерийское вооружение, а также воспитательная и идеологическая работа.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. На полигоне "Фергана" прошла выставка рационализаторских, изобретательских и инновационных идей в военной сфере, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

За выставкой наблюдало командование военного округа, ученики ферганской "Темурбеклар мактаби", студенты военной кафедры Ферганского государственного университета и представители ОСО "Ватанпарвар".

Выставка инновационных идей прошла по пяти направлениям: боевая подготовка, боевое и техническое обеспечение, ракетно-артиллерийское вооружение, а также воспитательная и идеологическая работа.

Минобороны Узбекистана Выставка рационализаторских предложений военнослужащих

Среди более 90 рационализаторских идей были современные приспособления, которые могут усовершенствовать тактио-технические характеристики военной техники и вооружения, облегчить проведение занятий по боевой и духовно-просветительской подготовке.

Много внимания привлекло изобретение младшего сержанта Матхалилова, который разработал приспособление для подъема полигонных мишеней при неблагоприятных погодных условиях.

Многих заинтересовал макет устройства симуляции огневой подготовки, представленный лейтенантом Хамидуллаевым и система тушения возгорания на внешней поверхности БТР-70, продемонстрированная рядовым по контракту Амировым. С помощью этой системы можно не выходя из техники потушить пожар.

Минобороны Узбекистана Выставка рационализаторских предложений военнослужащих

Среди представленных новинок был также автономный комплекс проведения мероприятий по морально-психологическому обеспечению на базе автомобиля, разработанный майором Очиловым.

Авторы лучших рационализаторских работ по пяти направлениям примут участие в следующем этапе выставки. Их также поощрило командование Восточного военного округа.