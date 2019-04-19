Как вычислить мужчину-изменщика – ученые рассказали, что выдает гуляку

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Лондонское королевское общество опубликовало результаты исследования, согласно которому, изучив мужское лицо, можно судить о склонности его обладателя к сексуальной неверности. При этом, утверждают ученые, женские лица не дают возможности для такой оценки, пишет ВВС.
Так, ученые собрали у 189 людей информацию о том, изменяли ли они, а затем проверили, смогут ли другие участники исследования определить это по внешности.
Добровольцы оценивали по фотографиям склонность к изменам и привлекательность людей по шкале от 1 до 10. Всего в опросе участвовало 1516 человек.
Для мужчин результаты опроса оказались неутешительными: в их лицах все угадывали неверных партнеров. Выяснилось, что мужчины, способные изменить, обладают брутальной внешностью с массивной нижней челюстью, выступающими надбровными дугами и тонкими губами.
А вот идентифицировать изменщицу-женщину оказалось намного сложнее. Установить характерные черты лица таких дам установить не удалось.
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Ученые советуют не судить о людях исключительно по внешности, однако считают, что их эксперимент поможет женщинам вычислить ненадежных партнеров, склонных к измене.