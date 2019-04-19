Миллионам девочек не дали родиться во всем мире – пугающие данные демографов

Специалисты объяснили, что появившаяся 40 лет назад технология, помогающая определить пол малыша до его рождения, привела к тому, что женщины чаще прибегают к избирательным абортам.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Порядка 23 миллионов девочек не появились на свет потому, что их родителей не устроил пол будущего ребенка.

Журнал американской Национальной академии наук страшные данные о том, сколько прерванных беременностей пришлось на разные страны за последние годы.

По данным ученых, основная доля так называемых селективных абортов пришлась на самые густонаселённые страны – Индию и Китай.

В среднем по миру на каждые 100 девочек рождается примерно 105-106 мальчиков. Однако эти цифры меняются в зависимости от региона. Ученые обнаружили 12 стран мира, в которых соотношение полов новорожденных существенно отличается.

Первой страной, которая отличается селективных абортов, стала Индия. Непропорционально много мальчиков на свет стало появляться там еще в 1975 году, и эта тенденция сохраняется до сих пор. В Китае в 2005 году на 100 новорождённых девочек приходилось 118 мальчиков – это также выше среднестатистической нормы.

В начале 1980 годов то же самое происходило в Корее, Тайване, Тунисе и Черногории, однако на сегодняшний день соотношение полов уже вернулось к нормальным показателям. А вот в Армении и Азербайджане практика селективных абортов также по-прежнему широко распространена, говорится в сообщении.

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Ученые объяснили, что появившаяся почти 40 лет назад технология, позволяющая определять пол еще не родившегося ребенка в утробе матери, породила практику селективных абортов. В связи с этим во многих странах врачам запрещено сообщать родителям пол будущего ребенка.