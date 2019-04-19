Национальная электронная библиотека открылась в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Узбекистане открылась первая Национальная общеобразовательная электронная библиотека, сообщает Podrobno.uz.

Проект финансово поддержал Экспортно-импортный банк Южной Кореи. Издания, находящиеся в новой библиотеке, будут доступны по всему миру.

Как отметил председатель банка Инг Сон Со, основная цель проекта – расширить использование электронных информационных ресурсов в обществе, а также подключить информационные и библиотечные средства к единой электронной системе.

В настоящее время библиотека объединяет 20 крупных информационно-библиотечных учреждений. В будущем планируется включить в единый информационный обмен еще 200 библиотек на территории Узбекистана.

В библиотеке создан блок оцифровки, он имеет различные типы сканеров формата A0, A1, A2, A3, а также скоростные сканеры формата A3, устройства для микропланшетов, проекционные, режущие и склеивающие машины. С помощью этих устройств можно оцифровывать и переводить в электронный вид различные материалы библиотеки.