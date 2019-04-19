Артыкходжаев не приехал на встречу по сносам – в хокимияте объяснили причину

В понедельник в Ташкенте состоялась встреча с участием активистов по защите прав человека и иностранных дипломатов, на ней обсуждали сносы и строительство новых объектов.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В хокимияте Ташкента объяснили, почему глава города Джахонгир Артыкходжаев 15 апреля не приехал на встречу с иностранными дипломатами и правозащитниками, посвященную незаконным сносам и строительству новых объектов в республике.

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Как отметили в пресс-службе, датированное 12 апреля письмо было оставлено в канцелярии хокимията утром того дня, когда должна была состояться встреча. О принятых в течение дня обращениях, приглашениях и письмах главе города докладывают в конце дня — таков регламент работы хокимията.

"Учитывая это, было бы целесообразно отправить приглашение заблаговременно", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, формат письма не свидетельствует о серьезном подходе.

"В письме, подписанном директором Центра гуманитарного права, не указан ни адрес, ни номера телефонов, что не дает возможности определить, является ли деятельность данной организации легальной. — говорится в публикации. — Также не было возможности получить подробную информацию о встрече и ее организаторах по написанному от руки на письме номеру телефона. Советовали бы инициаторам встречи в следующий раз подготовиться к подобному мероприятию более основательно, поскольку вероятность того, что хоким поедет на неизвестную встречу, организованную неизвестной организацией, является мизерной".

При этом в администрации отметили, что хокимият всегда открыт для диалога и готов сотрудничать с правозащитниками, международными организациями и дипломатическим корпусом по актуальным вопросам, обсуждать существующие проблемы и участвовать в их устранении.

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