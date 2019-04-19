Творческий подарок: корейцы помогут узбекским детям освоить игру на пианино

Образовательные учреждения Узбекистана получили в дар две тысячи пианино от корейской стороны.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Южная Корея подарила образовательным учреждениям Узбекистана 2000 цифровых пианино.

"Корейская компания Booyoung Housing Co. LTD. завершила поставки 2 тысяч цифровых пианино для детских образовательных учреждений по всему Узбекистану", – говорится в сообщении Министерства дошкольного образования.

Документ о безвозмездной передаче пианино был подписан в ноябре 2017 года в ходе визита в Южную Корею президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В течение прошлого года компания осуществляла их поставки, а 16 апреля была торжественно передана последняя партия современных цифровых пианино Министерству дошкольного образования.

Больше всего инструментов получили школы Республики Каракалпакстан (151 единица). Пианино также получили Хорезмская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Джизакская, Самаркандская, Ферганская области и Ташкент.

Известно также, что компания организовала двухнедельное обучение игре на цифровых пианино и хоровому пению корейских песен для студентов Узбекистана.

Узбекистанская стороны отметила, что этот проект будет служить обеспечению художественно-эстетического, музыкального воспитания и образования детей дошкольного возраста, а также будет одним из шагов по реализации 5 инициатив, выдвинутых президентом Узбекистана, для создания условий для молодежи и женщин.