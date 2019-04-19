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Мальчик сжимает кулаки. Иллюстративное фото

За отца готов рвать зубами: трогательное видео с обиженным мальчиком

CC0 / Unsplash / bady qb
Общество
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Мальчик решил отомстить "обидчику" своего отца, укусив мужчину. Малыш не учел лишь одного – схватка была шутливая.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В одном из пабликов в Instagram появилось видео, которое растрогало сотни человек.

На кадрах двое мужчин сошлись в поединке в одном из сел Казахстана (предположительно). Скорее всего, как пишут пользователи, они являются гостями какого-то праздничного мероприятия, вот и решили сойтись в шуточном бою. Вокруг собралась толпа, все с интересом и удовольствием наблюдают за происходящим. Среди зрителей есть и дети.

В какой-то момент мужчины перешли к более силовым действиям, и один бросил другого на ковер. В это мгновение маленький мальчик – сын одного из бойцов – подбежал к "обидчику" отца и хотел укусить его за бедро.

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Сын заступается за папу

Публикация от 🇰🇿© ZTB.KZ 2019 (@ztb_video)

Схватку остановили под общий смех. Малыш стал буквально звездой Сети, люди оставляют положительные отзывы, считая, что любой сын должен заступаться за своего отца.




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