За отца готов рвать зубами: трогательное видео с обиженным мальчиком

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В одном из пабликов в Instagram появилось видео, которое растрогало сотни человек.
На кадрах двое мужчин сошлись в поединке в одном из сел Казахстана (предположительно). Скорее всего, как пишут пользователи, они являются гостями какого-то праздничного мероприятия, вот и решили сойтись в шуточном бою. Вокруг собралась толпа, все с интересом и удовольствием наблюдают за происходящим. Среди зрителей есть и дети.
В какой-то момент мужчины перешли к более силовым действиям, и один бросил другого на ковер. В это мгновение маленький мальчик – сын одного из бойцов – подбежал к "обидчику" отца и хотел укусить его за бедро.
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Схватку остановили под общий смех. Малыш стал буквально звездой Сети, люди оставляют положительные отзывы, считая, что любой сын должен заступаться за своего отца.