За отца готов рвать зубами: трогательное видео с обиженным мальчиком

Мальчик решил отомстить "обидчику" своего отца, укусив мужчину. Малыш не учел лишь одного – схватка была шутливая.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В одном из пабликов в Instagram появилось видео, которое растрогало сотни человек.

На кадрах двое мужчин сошлись в поединке в одном из сел Казахстана (предположительно). Скорее всего, как пишут пользователи, они являются гостями какого-то праздничного мероприятия, вот и решили сойтись в шуточном бою. Вокруг собралась толпа, все с интересом и удовольствием наблюдают за происходящим. Среди зрителей есть и дети.

В какой-то момент мужчины перешли к более силовым действиям, и один бросил другого на ковер. В это мгновение маленький мальчик – сын одного из бойцов – подбежал к "обидчику" отца и хотел укусить его за бедро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сын заступается за папу Публикация от 🇰🇿© ZTB.KZ 2019 (@ztb_video) 18 Апр 2019 в 1:08 PDT

Схватку остановили под общий смех. Малыш стал буквально звездой Сети, люди оставляют положительные отзывы, считая, что любой сын должен заступаться за своего отца.