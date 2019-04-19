Узбекистан начнет готовить специалистов в области авиации и логистики

С нового учебного года в вузах откроются направления по подготовке кадров в сфере авиации и транспортной логистики.

ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Кабинет министров принял постановление, согласно которому в стране начнется активная подготовка кадров с высшим образованием в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Цели и задачи, поставленные в документе, станут основой для дальнейших реформ транспортного сектора.

В бакалавриат вернут такие направления подготовки, как "радиоэлектронное оборудование и системы", "электротехника, электромеханика и электротехнология", "техническая эксплуатация воздушных судов", а также "управление воздушным движением".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Туринский политех в Ташкенте будет готовить кадры для авиации

В магистратуре студенты начнут изучать техническую эксплуатацию радиоэлектронного оборудования воздушных судов и аэропортов, эксплуатацию авиационных двигателей, а также управление воздушного движения и аэронавигацию.

Со следующего года в стране начнут развивать учебную и социальную инфраструктуру транспортных высших образовательных учреждений, оснащать их мебелью, современными учебными приборами и оборудованием, специальными испытательными машинами и стендами. Кроме того, преподаватели и сотрудники смогут обучаться и проходить стажировку в зарубежных вузах и научных учреждениях.

В советские годы в Узбекистане работал пятый в мире по объему производства авиационный завод и единственный в СССР, производивший транспортные самолеты — Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова. К моменту распада Союза узбекские самолеты считались последним словом в конструкторской мысли и технике.

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В 1990-е годы начался масштабный отток квалифицированных кадров, которые были вынуждены искать себе применение в других странах. В 2012 году прекратил свое существование и сам завод Чкалова.

В настоящее время республика взяла курс на восстановление авиационной сферы. Три года назад в Ташкенте был открыт первый в СНГ Центр по ремонту и обслуживанию композиционных компонентов самолетов, а сейчас в стране уже начали задумываться о создании собственной аэрокосмической отрасли.