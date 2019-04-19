Узбекистан начнет готовить специалистов в области авиации и логистики

ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Кабинет министров принял постановление, согласно которому в стране начнется активная подготовка кадров с высшим образованием в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Цели и задачи, поставленные в документе, станут основой для дальнейших реформ транспортного сектора.
В бакалавриат вернут такие направления подготовки, как "радиоэлектронное оборудование и системы", "электротехника, электромеханика и электротехнология", "техническая эксплуатация воздушных судов", а также "управление воздушным движением".
Со следующего года в стране начнут развивать учебную и социальную инфраструктуру транспортных высших образовательных учреждений, оснащать их мебелью, современными учебными приборами и оборудованием, специальными испытательными машинами и стендами. Кроме того, преподаватели и сотрудники смогут обучаться и проходить стажировку в зарубежных вузах и научных учреждениях.
В советские годы в Узбекистане работал пятый в мире по объему производства авиационный завод и единственный в СССР, производивший транспортные самолеты — Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова. К моменту распада Союза узбекские самолеты считались последним словом в конструкторской мысли и технике.
В настоящее время республика взяла курс на восстановление авиационной сферы. Три года назад в Ташкенте был открыт первый в СНГ Центр по ремонту и обслуживанию композиционных компонентов самолетов, а сейчас в стране уже начали задумываться о создании собственной аэрокосмической отрасли.