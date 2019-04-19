В Хорезме появится специальный институт по изучению риса

ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. На базе Хорезмской научно-экспериментальной станции появится Хорезмский научно-исследовательский институт рисоводства. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации" со ссылкой на постановление правительства.

Специалисты института будут создавать сорта и гибриды риса. Они вырастят культуру, подходящую по почвенно-климатическим условиям региона, которая отличается высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям.

В рамках программы комплексных мероприятий по развитию учреждения в 2019-2021 годах исследования станут проводить на основе мировых стандартов.