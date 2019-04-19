Еще несколько районов столицы останется без холодной воды – список махаллей

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В понедельник, 22 апреля, с 9:00 до 23 апреля 9:00 в связи с проведением ремонтно-производственных работ на территории ряда махаллей, улиц и объектов будет прекращена подача холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Отключения коснутся Чиланзарского района:

© Sputnik / Леся Полякова В Узбекистане проведут инвентаризацию счетчиков холодной и горячей воды

Чиланзар 1-й квартал

Чиланзар 2-й квартал

Чиланзар 3-й квартал

улица Мукими,

улица Чиланзарская,

улица Наккашлык с проездами,

улица Майсазор,

улица Олтингуль,

первый проезд Усмур,

улица Арнасай,

улица Фархадская,

улица Ю.Агзамова,

махалля Чиланзар,

махалля Катта Козиробод,

махалля Домбрабад

- Яккасарайского района:

© Sputnik / Игорь Зарембо В Ташкенте с 22 ноября подорожает холодная вода

махалля Яккасарой,

махалля Тукимачи,

махалля Мукими,

махалля Ракат,

махалля У. Носир,

махалля Мухандислар,

Кроме того, подача холодной воды будет временно прекращена в Южном железнодорожном вокзале Ташкента, Ташкентском текстильном комбинате, а также в домах, прилегающих к МКАД, - от второго проезда Ш. Руставели до Южного железнодорожного вокзала.