Еще несколько районов столицы останется без холодной воды – список махаллей

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В понедельник, 22 апреля, с 9:00 до 23 апреля 9:00 в связи с проведением ремонтно-производственных работ на территории ряда махаллей, улиц и объектов будет прекращена подача холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Отключения коснутся Чиланзарского района:
Чиланзар 1-й квартал
Чиланзар 2-й квартал
Чиланзар 3-й квартал
улица Мукими,
улица Чиланзарская,
улица Наккашлык с проездами,
улица Майсазор,
улица Олтингуль,
первый проезд Усмур,
улица Арнасай,
улица Фархадская,
улица Ю.Агзамова,
махалля Чиланзар,
махалля Катта Козиробод,
махалля Домбрабад
- Яккасарайского района:
махалля Яккасарой,
махалля Тукимачи,
махалля Мукими,
махалля Ракат,
махалля У. Носир,
махалля Мухандислар,
Кроме того, подача холодной воды будет временно прекращена в Южном железнодорожном вокзале Ташкента, Ташкентском текстильном комбинате, а также в домах, прилегающих к МКАД, - от второго проезда Ш. Руставели до Южного железнодорожного вокзала.