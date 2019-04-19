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Ученицы узбекской школы

Узбекские железнодорожники достраивают школу в Таджикистане

Пресс служба Минобразования Узбекистана
Общество
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Новый объект планируется сдать в эксплуатацию уже в конце этого года.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" достраивает общеобразовательную школу в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана, сообщили в пресс-службе компании. Это предусмотрено распоряжением кабмина республики.

"На сегодняшний день здание школы построено полностью, завершены работы по внутренней и наружной отделке стен, по установке дверных и оконных рам, а также монтаж электрооборудования. В настоящее время ведется строительство котельной и насосной станции, установка стальных решеток", — сообщили в компании.

Кроме того, специалисты пробурили на территории водяную скважину глубиной 180 метров.

Комплекс строится за счет "Узбекистон темир йуллари". Проект был разработан ГУП "УзшахарсозликЛИТИ".

В публикации отмечается, что работы ведутся в сотрудничестве с Министерством образования и науки Таджикистана, Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана и руководством Согдийской области. 

Новый объект планируется сдать в эксплуатацию уже в конце этого года.

Теги:
Строительство, Школа, Узбекистан, Узбекистон темир йуллари, Таджикистан



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