Плакала от счастья: в Ташкенте вручили паспорт 93-летней пенсионерке

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента вручили биометрический паспорт 93-летней жительнице Шайхантахурского района Кларе Саидовне, передает пресс-служба управления.
Ранее сообщалось, что пенсионерка потеряла паспорт и из-за этого не могла получать пенсию.
Управление миграции и оформления гражданства ГУВД города подготовило для бабушки новый документ, и сотрудники отдела МиОГ не раз приезжали по адресу прописки старушки, но ее не было дома.
Накануне неизвестная девушка позвонила правоохранителям и сообщила, что Клара Саидовна находится дома.
Отмечается, что когда пожилая женщина увидела на пороге своего дома сотрудников отдела МиОГ, она всплакнула от счастья и поблагодарила всех за помощь.