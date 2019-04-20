Плакала от счастья: в Ташкенте вручили паспорт 93-летней пенсионерке

Ранее неравнодушные узбекистанцы сообщили в соцсетях, что пожилая женщина не может получать пенсию из-за того, что потеряла паспорт.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента вручили биометрический паспорт 93-летней жительнице Шайхантахурского района Кларе Саидовне, передает пресс-служба управления.

Ранее сообщалось, что пенсионерка потеряла паспорт и из-за этого не могла получать пенсию.

Управление миграции и оформления гражданства ГУВД города подготовило для бабушки новый документ, и сотрудники отдела МиОГ не раз приезжали по адресу прописки старушки, но ее не было дома.

Накануне неизвестная девушка позвонила правоохранителям и сообщила, что Клара Саидовна находится дома.

Отмечается, что когда пожилая женщина увидела на пороге своего дома сотрудников отдела МиОГ, она всплакнула от счастья и поблагодарила всех за помощь.