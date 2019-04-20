ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Узбекистане самозанятым хотят выдавать временные трудовые удостоверения, сообщается в проекте постановления правительства.
К самозанятым гражданам можно отнести репетиторов, сантехников, нянь, людей, выполняющих ремонтные работы в квартирах.
Органы по труду будут выдавать удостоверения самозанятым на платной основе. Часть платежей направят на пенсионное обеспечение этих людей. За выдачу удостоверения придется заплатить от 0,5 до 4,5 МРЗП в зависимости от срока его действия.
Доходы самозанятых не станут облагать налогом на доходы физических лиц.
При этом в период действия временного трудового удостоверения самозанятый не может получать пособие по безработице и стипендию, выплачиваемую безработному в период профессионального обучения.