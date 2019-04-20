ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Узбекистане самозанятым хотят выдавать временные трудовые удостоверения, сообщается в проекте постановления правительства.

© Sputnik / Александр Демьянчук Фриланс и гендерное равенство: каким может стать новый Трудовой кодекс

В республике с 1 июля 2019 года могут быть введены временные трудовые удостоверения для самозанятых граждан. Трудовой стаж владельцев таких документов будет учитываться. К тому же, такие узбекистанцы смогут претендовать на получение стимулирующих льгот.

К самозанятым гражданам можно отнести репетиторов, сантехников, нянь, людей, выполняющих ремонтные работы в квартирах.

Органы по труду будут выдавать удостоверения самозанятым на платной основе. Часть платежей направят на пенсионное обеспечение этих людей. За выдачу удостоверения придется заплатить от 0,5 до 4,5 МРЗП в зависимости от срока его действия.

Удостоверение планируется выдавать на срок от одного до 12 месяцев по желанию заявителя. По истечении срока его действия самозанятый может повторно обратиться за получением нового трудового удостоверения, при этом количество повторных обращений не ограничивается. Период действия временных трудовых удостоверений засчитают в трудовой стаж граждан для исчисления пенсии.

Доходы самозанятых не станут облагать налогом на доходы физических лиц.

При этом в период действия временного трудового удостоверения самозанятый не может получать пособие по безработице и стипендию, выплачиваемую безработному в период профессионального обучения.