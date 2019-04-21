14:12 21 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Свечи

Мирзиёев соболезнует Токаеву в связи с ДТП с автобусом в Казахстане

CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (9)
192 0 0

Президент Узбекистана направил телеграмму со словами соболезнования и поддержки лидеру Казахстана после ДТП с 11 погибшими.

ТАШКЕНТ, 21 апр -  Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в ДТП в Жамбылской области.

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

ДТП в Кордайском районе Жамбылской области, где погибли 11 человек
© ОО "ОСА" (Официальная группа)
Кровь и искореженные авто - ужасные кадры с места ДТП в Казахстане

В субботу утром в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.

Накануне Шавкат Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по оказанию помощи пострадавшим в ДТП и доставке тел погибших на родину. Комиссия в субботу вылетела на место аварии.

Тема:
Массовое ДТП на трассе Алматы – Ташкент (9)
Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике - фото
На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054