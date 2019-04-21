Мирзиёев соболезнует Токаеву в связи с ДТП с автобусом в Казахстане

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в ДТП в Жамбылской области.
Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
В субботу утром в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.
Накануне Шавкат Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по оказанию помощи пострадавшим в ДТП и доставке тел погибших на родину. Комиссия в субботу вылетела на место аварии.