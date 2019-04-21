Весна, цветение, аллергия – советы врача уберегут от проблем

Аллергия весной проявляется сильнее, чем в любой другой сезон года. По статистике, 85% всех аллергиков страдают от ее обострения в этот период.

Многие люди ассоциируют весну с походами в горы и цветущей природой, однако горожане, страдающие аллергией, не могут насладиться сезонными радостями в полной мере. Как уберечь себя от поллиноза и астмы? Влияет ли загрязненный воздух на количество аллергиков в стране? Как облегчить неприятные симптомы? На эти и другие вопросы Sputnik Кыргызстан ответили врач-аллерголог, доктор медицинских наук Талант Тологонов и хирург, ассистент кафедры нормальной и топографической анатомии КГМА Улугбек Жоомартов.

— Каким видом аллергии страдают чаще всего?

Талант Тологонов: Первое место по числу обращений занимают сезонные заболевания, связанные с реакцией на пыльцу: поллиноз и аллергический ринит. Также многие столичные жители страдают от бронхиальной астмы разной степени тяжести.

Людей нередко беспокоят и кожные патологии, такие как отек Квинке, крапивница, аллергический дерматоз. Последний чаще всего возникает в результате реакции на пищевые продукты, лекарственные препараты, парфюмерию, мыломоющие средства. У детей также часто встречается дерматит атопической формы, то есть передающийся по наследству. Кстати, случается, что у горожан проявляется аллергическая реакция на солнце.

— Передается ли этот недуг по наследству?

Т. Т.: По материнской линии предрасположенность к аллергии передается с вероятностью 37 процентов, по отцовской — 33 процента. Однако не стоит думать, что отсутствие аллергиков в роду убережет вас от развития неадекватной реакции на некоторые продукты или, к примеру, пыльцу. Организм каждого человека индивидуален — аллергический процесс может начаться в любом возрасте: и в 10, и в 20 лет.

К нам часто приходят люди, которые годами работали на заправках или продавали мыломоющие средства. Первое время их ничего не беспокоило, но спустя пять лет привычные вещества начали вызывать аллергическую реакцию. Это значит, организм стал намного чувствительнее к привычным раздражителям.

— Как облегчить симптомы аллергии?

Т.Т.: Зимой больным поллинозом, сезонным ринитом, астмой и дерматитом нужно пройти аллергические пробы на пищевые и бытовые продукты, после чего врач назначит специфическую иммунотерапию. Ее продолжительность зависит от вида аллергии: терапия для страдающих поллинозом и ринитом продолжается 5-6 этапов, при кожных патологиях она длится 8-10 этапов, при астме — от 10 до 12.

Если вы пройдете такую иммунотерапию, то, вероятно, летом не ощутите привычных симптомов аллергии.

Если у вас уже начались нежелательные проявления, например, насморк или конъюнктивит, необходимо снять интоксикацию организма. В таком случае врачи могут назначить абсорбенты — часто в этой роли выступает активированный уголь в разных дозах, определяемых по весу. Также в рецепт войдут противоаллергические препараты, какие именно — зависит от вида аллергии и степени тяжести ее симптомов.

— Как уберечь себя и ребенка от развития аллергии?

Улугбек Жоомартов: Родители часто дают приболевшему ребенку антибиотики, которые наносят удар еще не настроенной иммунной системе. На чужеродный объект, попадающий в организм маленького ребенка, следует неадекватный ответ.

Нельзя позволять детям переедать один и тот же продукт, как бы он им ни нравился. Например, переизбыток тех же цитрусовых или сладкого может повлиять на работу иммунной системы и затем вызвать непредсказуемую реакцию.

Нужно чаще бывать на открытом пространстве, где нет пыли и цветения, то есть возле озер или водоемов. Чтобы не развилась аллергия, нужно чаще находиться в проветриваемых помещениях. Аллергикам полезно посещать соляные шахты — так можно облегчить приступы аллергии.

— Правда ли, что с каждым годом все большее число страдает от аллергии и во многих случаях причиной становится плохая экологическая обстановка?

Т. Т.: Да, особенно в последнее время. Загазованность и пыль провоцируют у страдающих астмой приступы удушья, причем как у детей, так и у взрослых. Раньше таких сильных реакций у пациентов не наблюдалось. С каждым годом астматиков, реагирующих на выхлопные газы, становится все больше.

Вспомните 70-е — тогда на улицах столицы было в десятки раз меньше машин. Сейчас число автомобилей на дорогах Бишкека возросло донельзя — представьте, сколько выхлопных газов они выделяют. Бишкекчане дышат загазованным воздухом, отчего их организм становится более чувствительным к раздражителям, иначе говоря, сенсибилизируется. Так аллергия появляется быстрее. К тому же в воздухе, насыщенном выхлопными газами, становится больше пыли. Чем хуже воздух, тем тяжелее протекает аллергическая реакция.

— Что нужно сделать, чтобы защитить себя от возможной аллергической реакции на пыль и выхлопные газы?

У.Ж.: От пыли могут спасти респираторные или обычные марлевые медицинские маски, но ими нужно правильно пользоваться. Марлевые надо менять каждые два часа, респираторные — каждые четыре. Однако все это не повод для паранойи и ипохондрии: все же наш организм привык к пыли.

— Как определить, какие вещества становятся раздражителями для организма и вызывают аллергическую реакцию?Т.Т.: Чтобы определить, на что именно у пациента возникает аллергическая реакция, врач делает кожно-аллергические пробы. Как правило, это происходит зимой и с 1 ноября по 20 марта. В процедуре используется минимальная доза потенциального раздражителя — она не способна вызвать в организме резкий ответ.

— Что будет, если не лечить аллергию?

Т.Т.: Если не принимать никаких мер, то сезонная аллергия способна перейти в бронхиальную астму. У больных дерматозом и дерматитом может возникнуть отек Квинке — если не принять меры, больной может умереть.

Предлагаем заглянуть в будущее Бишкека, запечатленное нашим фотографом. Жуткие снимки заставят вас задуматься об экологической обстановке в столице.