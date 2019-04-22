Тела двух погибших в Екатеринбурге узбекистанцев отправлены на родину

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Тела двух граждан Узбекистана, погибших 17 апреля при пожаре в Екатеринбурге, отправлены на родину. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в частном доме в Екатеринбурге стали четыре человека. Причиной возгорания могло стать замыкание проводки. Погибшие прибыли в Екатеринбург 15 апреля для устройства на работу на один из строительных объектов.

"Со скорбью сообщаю, что сегодня отправили в Ташкент "груз-200" — тела двух наших граждан, погибших при пожаре в Екатеринбурге 17 апреля, — написал Абдусалом Хатамов. — От имени генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге выражаю свое глубокое соболезнование родителям и близким погибших".

Хатамов сообщил РИА Новости, что на родину отправлены тела двоих самых молодых погибших — 1996 и 1998 годов рождения. Тела еще двух погибших отправят в Узбекистан ориентировочно 23 апреля.

Расходы по перевозке тел оплачивает республика. В Узбекистане тела погибших передадут родственникам.

© Sputnik / Кейтлин Оукс Узбекистанцы погибли во время пожара в Екатеринбурге

Дипломат рассказал, что молодой человек, который привел погибших в этот дом, выжил. Это родственник погибших, тоже гражданин Узбекистана. В момент пожара он находился в этом же доме, но не в подвале, а в комнате на первом этаже.

"Сейчас этот парень, который привез их, сам не свой. Он в шоковом состоянии до сих пор", — сказал Хатамов.

По его словам, хозяин дома, у которого приезжие арендовали жилье, выделил гостям одну комнату, но там надо было провести уборку.

"Ребята там убрались, но не до конца, и решили ночью переспать внизу, в подвале, а во второй день они уже должны были подняться наверх, в комнату", — пояснил генконсул.

По информации Следственного комитета РФ, в ночь на 17 апреля в процессе тушения пожара в подвале дома по улице Прохожая в Екатеринбурге были найдены тела четырех мужчин, 1989, 1995, 1996 и 1998 годов рождения. По предварительным данным, они могли погибнуть от отравления продуктами горения.