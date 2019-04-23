Мужской восторг: американец доказал, что можно похудеть на пивной диете

Житель Америки провел над собой забавный эксперимент, который вызвал заинтересованность мужчин в разных уголках света. Мужчина 46 дней питался одним пивом и поделился результатами.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Житель штата Огайо Делл Холл умудрился сбросить на так называемой пивной диете 20 килограммов, сообщает портал LADbible.

Мужчина рассказал, что во время Великого поста решил испытать на себе диету баварских монахов XVIII века, употреблявших пиво собственного приготовления, чтобы сделать постный рацион более питательным. В результате Холл отказался от еды на 46 дней – в течение всего этого времени он питался исключительно пивом. Он также употреблял кофе, воду и мультивитамины.

© Sputnik / Владимир Вяткин Как избавиться от "пивного" живота – ответ найден

Результат не заставил себя долго ждать – к католической Пасхе 21 апреля американец, весивший 130 килограммов, потерял 20 килограммов и стал весить около 112 килограммов.

ОН уверяет, что чувствует себя очень хорошо. Мало того, за это время у него снизилось кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови.