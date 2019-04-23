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В Узбекистане откроется филиал корейского университета для женщин

© Официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Общество
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Цель проекта: внедрение в системе высшего образования передового зарубежного опыта по организации учебного процесса и установление взаимодействия между учреждениями, производителями программных продуктов, отраслями промышленности, развитие современных тенденций моды и дизайна.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Узбекистане откроется филиал Международного Университета Кореи для женщин Kyung-in Woman’s University, сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром".

Данная договоренность была достигнута в рамках государственного визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан.

Университет будет открыт совместно с университетом Кьюнгин Республики Корея, Министерством высшего, среднего специального образования, Ассоциацией "Узтекстильпром" и комитетом женщин Республики Узбекистан.

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Реализация проекта назначена в период 2019-2020 годах.

Основные цели нового университета: оснащение учебного комплекса современным учебным и лабораторным оборудованием, библиотечным фондом, формирование системы непрерывного образования на уровне международных стандартов в сфере текстиля, дизайна, моды, авиации и туризма, индустрии красоты здравоохранения, корееведение.

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Также одной из целей является внедрение в системе высшего образования передового зарубежного опыта по организации учебного процесса и установление взаимодействия между научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, производителями программных продуктов, отраслями промышленности, развитие современных тенденций моды и дизайна.

Kyung-in Woman’s University - государственное высшее учебное заведение в Южной Корее основано в 1990 году. Кампус Университета расположен в пределах города Инчхон. Ежегодно в Университете обучаются более 2000 студентов. Общее число преподавательского состава превышают 300 человек. Университет имеет доступ по международному обмену.

Теги:
университеты, Университет, Университет, Среднее образование, Высшее образование, Образование, Образование, Южная Корея, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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