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Кибербезопасность

Самые слабые пароли: эксперты опубликовали список провальных комбинаций

© Flickr / Dennis Skley
Общество
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Хакеры не дремлют. Они могут взломать любой компьютер, подобрав пароль. Однако зачастую люди упрощают им эту задачу, устанавливая элементарные комбинации. Эксперты советуют использовать в паролях буквы разного регистра, цифры и символьные знаки типа # и @.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Ученые Национального центра кибербезопасности Великобритании рассказали, какие пароли легче всего взломать. Выводы были сделаны по результатам масштабных исследований самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.

Так, наиболее часто используемым ненадежным паролем стал "123456". Выяснилось, что его используют 23,2 миллиона британских пользователей.

На втором месте рейтинга оказалась комбинация "123456789" - такой пароль выбрали 7,7 миллиона пользователей.

IT-система
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Третьей по популярности является комбинация "qwerty" - на ней остановились 3,8 миллиона человек.

Четвертую строчку занял "password" – преверженцами этой комбинации являются 3,6 миллиона пользователей.

Замыкает пятерку лидеров пароль 1111111, которым воспользовались 3,1 миллиона пользователей.

Попытка защитить свои данные с помощью этих комбинаций сводится к нулю и дает почти открытый доступ к почтовому ящику или другому аккаунту, подчеркивают эксперты.

Специалисты посоветовали не выбирать в качестве пароля свои имена, названия футбольных клубов и музыкальных групп – то есть легко угадываемые пароли.

Остановиться стоит на комбинации минимум из трёх слов, а также совмещать буквы разного регистра, цифры и символьные знаки типа # и @.

Теги:
люди, Компьютерные и информационные технологии, компьютер



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