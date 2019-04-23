Дети из СНГ - о Великой Отечественной войне: в Астрахани выходит сборник эссе

В Астрахани презентуют сборник эссе школьников из стран СНГ, посвящённый Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие молодые российские соотечественники, живущие за рубежом, в возрасте от 14 до 18 лет.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В пятницу, 26 апреля, в Астрахани состоится презентация сборника эссе победителей конкурса среди российских соотечественников "Великая Отечественная война в истории моей семьи".

Конкурс прошел в регионе летом 2018 года.

Организаторы стремились пробудить в соотечественниках интерес к истории и культуре России, содействовать сохранению русской языковой и культурной среды.

В проекте приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Всего на конкурс было представлено 66 эссе из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Жюри определило 15 лучших работ, авторы которых получили в качестве награды учебно-познавательную поездку в Астраханскую область. Спустя несколько месяцев Центр общественно-политических исследований "Каспий Евразия" совместно с Министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области подготовили презентацию сборника эссе-победителей.

Издание представят публике в рамках заседания круглого стола "Мы памятью сильны": Великая Отечественная война в исторической памяти народов Евразии". Участники дискуссии обсудят значение памяти о ВОВ для интеграции на постсоветском пространстве, отражение событий войны сквозь призму субъективной исторической памяти, эффективные технологии формирования памяти о Великой Отечественной войне, роль некоммерческих организаций и гражданских инициатив в сохранении культуры памяти о Великой Отечественной войне.

Узбекистан на мероприятии представит руководитель молодежного отделения общества узбекской культуры "Узбекистон" Азамат Аминов.