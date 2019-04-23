Ташкент на один день откажется от автомобилей

По официальным данным, в столице республики на 2,5 миллиона человек приходится около 470 тысяч авто.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В этом году в Ташкенте может пройти акция "День без автомобиля", сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Заместитель главы Ташкента Эльбек Шукуров обсудил вопросы проведения акции с сотрудниками представительства Европейского Союза в Узбекистане.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Четыре на два: как пересадить ташкентцев из авто на велосипед

"Глава отдела сотрудничества представительства ЕС Франсуа Бежо выразил огромную заинтересованность в привлечении Узбекистана в данную акцию", — говорится в публикации.

По официальным данным, в столице республики на 2,5 миллиона человек приходится около 470 тысяч автомобилей. В развитии города огромное внимание уделяется вопросам создания условий населению в организации пеших и велосипедных прогулок, поэтому новая совместная инициатива непременно даст свои положительные результаты, считают в хокимияте.

Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day) проходит ежегодно 22 сентября более чем в 50 странах мира, в их числе Россия, Англия, Франция.

Первым городом РФ, который присоединился к акции, в 2005 году стал Белгород. В Москве она проводится с 2008 года.