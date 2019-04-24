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Урок в узбекской школе

В узбекских школах вводят платные услуги

Посольство Франции в Узбекистане
Общество
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В постановлении указано, что запрещается принудительное привлечение учащихся к платным услугам.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Теперь в узбекских школах появятся платные услуги, которые будут осуществляться через банки, самим школам запретили принимать любую плату, сообщается в Telegram-канале.

Согласно данным, платные услуги будут оказываться на договорной основе и в школах, с необходимой материально-технической базой.

"Плата за образовательные услуги для детей из малообеспеченных семей устанавливается в размере 50% от общей стоимости", - говорится в сообщении.

Примечательно, что число участников данных занятий в одной группе не должно превышать 35 человек, а 50% от общей суммы должно выплачиваться педагогу.

В постановлении также указано, что запрещается принудительное привлечение учащихся к данным услугам.

Теги:
школа, Образование, Образование, Узбекистан, Узбекистан



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