Смех сквозь воду: мемы жителей Ташкента о разбушевавшейся стихии

Самые смешные мемы и комментарии о потопе в сети.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Узбекистан уже давно привык получать неприятные подарки от погоды в весенние месяцы. Главное - это относиться ко всему с юмором. С самого утра в сети пользователи не только возмущаются, но и шутят про ливни, дожди и потопы. Sputnik Узбекистан собрал для вас самые смешные комментарии и творческие работы в соцсетях.

© Aziz Adilov / Водители Ташкента Наводнение в мемах: Ташкент смеется над бушующей стихией

Многие предлагают оригинальные способы укрыться от дождя. К примеру, чтобы оставить ноги в тепле и сухости на просторах сети нашли уникальную обувь.

© Таня Миран / Водители Ташкента Наводнение в мемах: Ташкент смеется над бушующей стихией

"Шел дождь. Не переставая. Город потихоньку тонул. И тут я понял, что надземное метро не такая уж и плохая идея", - шутят пользователи в Facebook.

Недавно власти заявляли, что в автобусах будет проводится усиленная чистка. Поменяют обшивку сидений, наладят освещение и полностью помоют салон.

"Как и обещали, моют салоны силами природы", - шутят в сети.

Facebook / Mariya Aruslanova Наводнение в мемах: Ташкент смеется над бушующей стихией

Объектом для насмешек стала новостная сводка четырехлетней давности, в которой сообщалось, что в столицу защитят от потопов и ливней.

© Alimardon Addusalomov / Водители Ташкента Наводнение в мемах: Ташкент смеется над бушующей стихией

Пресс-служба хокимията Ташкента рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан, почему улицы столицы продолжает затапливать водой при каждом ливне: жители города бросают мусор в арыки и ливневые стоки.

Напомним, сегодня во всех соцсетях жители города жаловались на "потоп" в Ташкенте. Машины, затопленные наполовину, стояли в пробках, люди не могли пройти по тротуарам на работу.