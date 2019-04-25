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На занятиях

В Ташкенте сотни детей приняли участие в олимпиаде по арифметике

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Общество
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Во время соревнований узбекские дети считали на абакусе и ментально (в уме).

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. На этой неделе в Ташкенте прошла третья олимпиада по ментальной арифметике "Галилейка – 2019", сообщает "Афиша.уз".

В ежегодной олимпиаде приняло участие более 400 учеников центра от 4 до 16 лет, которые который готовились к ней целый год.

Во время соревнований дети считали на абакусе и ментально (в уме).

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В качестве приза можно было получит сертификаты, медали, кубки, подарки каждому участнику, также путевки на международные олимпиады в Ливан и Таиланд.

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Напомним, в феврале этого года в Москве прошел V Всероссийский турнир по ментальной арифметике, где приняли участие 500 ребят от 5 до 13 лет. Первое место на олимпиаде по категории Beginner (младшая категория) занял узбекистанец Мухаммадюсуф Анваров. Пятилетний малыш получил золотую медаль и кубок.

Ментальная арифметика – это многоуровневая система счета, которую дети осваивают с помощью главного инструмента – счет абакус. Ментальная арифметика зародилась в древнем Китае. Эта дисциплина позволяет решить на скорость самые запутанные головоломки.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Среднее образование, дошкольное образование, Образование, Образование, олимпиада, Школа, школа, дети, Дети, Узбекистан, Узбекистан, узбеки



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