В Ташкенте сотни детей приняли участие в олимпиаде по арифметике

Во время соревнований узбекские дети считали на абакусе и ментально (в уме).

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. На этой неделе в Ташкенте прошла третья олимпиада по ментальной арифметике "Галилейка – 2019", сообщает "Афиша.уз".

В ежегодной олимпиаде приняло участие более 400 учеников центра от 4 до 16 лет, которые который готовились к ней целый год.

Во время соревнований дети считали на абакусе и ментально (в уме).

Мирзиёев призвал учителей беречь психику школьников >>

В качестве приза можно было получит сертификаты, медали, кубки, подарки каждому участнику, также путевки на международные олимпиады в Ливан и Таиланд.

В Ташобласти открылся инновационный детский сад >>

Напомним, в феврале этого года в Москве прошел V Всероссийский турнир по ментальной арифметике, где приняли участие 500 ребят от 5 до 13 лет. Первое место на олимпиаде по категории Beginner (младшая категория) занял узбекистанец Мухаммадюсуф Анваров. Пятилетний малыш получил золотую медаль и кубок.

Ментальная арифметика – это многоуровневая система счета, которую дети осваивают с помощью главного инструмента – счет абакус. Ментальная арифметика зародилась в древнем Китае. Эта дисциплина позволяет решить на скорость самые запутанные головоломки.